Tiger King: Carole Baskin vende le terre della serie Netflix, ma con precise condizioni!

Le terre dell'Oklahoma, set della serie Netflix Tiger King, sono state vendute. Appartenute in precedenza a Joe Exotic (il cui vero nome è Joseph Maldonado-Passage), erano finite intorno al 2016 nelle mani di Carole Baskin, la quale le ha recentemente vendute ma non senza stipulare un accordo che preveda stringenti condizioni.

Gli acquirenti Francisco e Nelly Vazquez, infatti, non potranno trarre profitto in alcun modo dall'uso delle terre per scopi pubblicitari legati a Tiger King, né gli sarà permesso di aprire un nuovo business che coinvolga tigri o felini. Ci sarebbe, inoltre, un'ultima cosa, forse la più importante: i Vazquez non potranno trasformare la zona in uno zoo da qui a 100 anni, né potranno ospitare "animali esotici di qualunque tipo". E' chiaro e diretto, dunque, il contratto, di cui i tabloid sono riusciti ad ottenere una copia. Sembra inoltre che il costo delle terre per i Vazquez sia stato di $140,000.

Per chi non lo ricordasse, i trascorsi tra Carole Baskin e Moldonado-Passage non sono dei migliori. Nel 2016, Exotic ha perso una causa intentata contro di lui da Baskin e suo marito. Un giudice ha assegnato a Baskin $ 1 milione, che Exotic non è stato in grado di pagare. Nel tentativo di evitare di rendere la cifra alla sua rivale, ha affermato la corte, Exotic ha trasferito la proprietà della terra e dello zoo a sua madre.

"Schreibvogel [la madre] ha ammesso sotto giuramento che il terreno dello zoo le è stato trasferito da Joe Maldonado per rimuoverlo dalla portata dei creditori, inclusa BCR, se BCR avesse vinto la causa in Florida", affermava la denuncia. "Schreibvogel ha anche dichiarato nel 2015, tramite una confessione di giudizio [...] che la terra dello zoo è stata fraudolentemente trasferita a lei da Joe Maldonado nel 2011 per evitare i suoi creditori".

E non sarebbero i primi guai per Joe Exotic, che sta scontando 22 anni di prigione a causa di un suo tentativo di far uccidere Carole. Dati i recenti eventi Amazon ha anche cancellato la serie a lui dedicata con Nicolas Cage.