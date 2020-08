Tiger King, chiude l'ex zoo di Joe Exotic: diventerà un set per la TV

È The Wrap a rendere noto che il Greater Wynnewood Exotic Animal Park, lo zoo reso famoso dalla docuserie Netflix Tiger King basata sulla vita di Joe Exotic, verrà chiuso al pubblico "con effetto immediato." A dare la conferma il proprietario Jeff Lowe tramite un lungo comunicato su Facebook.

Lowe ha spiegato di aver contattato il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per "rinunciare volontariamente " alla sua licenza da espositore, e che dopo 24 ore gli è stata comunicata una sospensione della licenza per 21 giorni. Contattata dal sito, l'organizzazione governativa non ha rilasciato commenti.

"Il nostro parco sarà utilizzato, almeno per il prossimo futuro, come set privato per i contenuti televisivi legati a Tiger King per i servizi via cavo e streaming" spiega Lowe nella sua dichiarazione, rivelando dunque che lo zoo potrà essere usato per le riprese di un'eventuale seconda stagione di Tiger King o per la serie che vedrà Nicolas Cage nei panni di Joe Exotic.

Disponibile su Netflix dallo scorso marzo, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness è rimasta per diverso tempo in cima alla classifica dei titoli più visti sulla piattaforma, infrangendo anche diversi record di serie di successo come Stranger Things. Per saperne di più, qui potete trovare la nostra recensione di Tiger King.