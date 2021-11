Tiger King: i cinque personaggi più folli che potrebbero vincere lo Squid Game

Se c'è un docu che può vince il premio di serie più folle su Netflix, quello è Tiger King. Arrivata alla seconda stagione, è incentrata su Joe Exotic, criminale statunitense ed ex operatore di zoo. Qualcuno già la compara a Squid Game in termini di efferatezza, chiedendosi chi fra i suoi personaggi potrebbe vincere ai giochi.

La seconda stagione di Tiger King è fra le ultime succose uscite Netflix. E nonostante non si possa definire veramente un successo, ha saputo comunque catturare una fetta di pubblico per la sua eccentricità. Il merito del successo incontrastato invece, va alla Sud Corea: tanta è stata l'audience, che già sono in lavorazione spin-off e sequel per Squid Game.

Qualcuno però, in particolare la testata ScreenRant, ha fatto uno strano (e altrettanto folle) collegamento, chiedendosi quale fra i personaggi della prima serie sarebbe in grado di vincere le prove della seconda. Ce lo siamo chiesti anche noi, ecco la risposta che ci siamo dati, cercando di valorizzare le diverse capacità di ognuno, tutte egualmente necessarie a prevalere nel Gioco del Calamaro.

Rick Kirkham: Fra le molte persone nella serie che hanno un talento per creare un'immagine pubblica di se stesse, pochi sono abili in questo senso come Rick Kirkham. È chiaramente una persona scaltra, qualcuno che comprende il potere dei media popolari di plasmare le percezioni, prerogativa importantissima nella strategia dei giochi per creare alleanze attraverso l'arte della manipolazione.

Saff: Nonostante la simpatia del personaggio, non bisogna dimenticare che ha prestato servizio nell'esercito ed è sopravvissuto a un attacco da parte di una tigre che l'ha lasciato senza una mano. Nonostante l'handicap arrecato, l'incidente dimostra la sua determinazione e l'istinto di sopravvivenza, forse il principio base dei giochi di Squid Game.

Jeff Lowe: Sebbene sia difficile dire chi, fra i tanti, sia il cattivo di Tiger King, Jeff Lowe sarebbe sicuramente in cima alla lista. È il villain disposto a tutto pur di rilevare il parco che una volta possedeva Joe Exotic. Ha proprio l'identikit di tattico insensibile e di personalità brutale che sarebbe in grado di superare la maggior parte dei suoi avversari nel gioco del calamaro.

Doc Antle: È uno dei personaggi più enigmatici della serie, sempre in bilico ai margini della storia. Ciò che lo spettatore impara su di lui, tuttavia, è piuttosto agghiacciante, e sotto il suo aspetto apparentemente carismatico si nascondono molte cose inquietanti. È facile avere la sensazione che sia una persona molto pericolosa che non permetterà a nulla di ostacolare la sua visione.

Joe Exotic: Infine, c'è lui, il fulcro attorno al quale ruota tutta la serie e che mostra, sotto il suo aspetto apparentemente amichevole, un carattere piuttosto freddo e astuto. Inoltre, la sua volontà di arrivare ad azioni estreme quando si tratta di Carole Baskin mostra che non c'è quasi nulla che non è disposto a fare quando si tratta di andare avanti nella vita.

Cosa ne pensate di questa Top? Avreste aggiunto altri personaggi? Ditecelo nei commenti!