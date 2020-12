Da Tiger King a Cobra Kai, Netflix domina la classifica delle serie più cercate del 2020

Google ha reso nota la Top 10 delle serie TV più cercate tramite il motore di ricerca nel corso del 2020, che ha eletto la docuserie Netflix Tiger King come il titolo più virale dell'anno per quanto riguarda il piccolo schermo.

Oltre a confermare lo straordinario successo della serie incentrata sulle bizzarre vicende di Joe Exotic e di Cobra Kai, che si guadagna invece il secondo posto, la classifica sancisce un vero e proprio dominio da parte di Netflix con 7 titoli prodotti su 10 e altri 2 che hanno trovato fortuna grazie alla presenza sulla piattaforma (Cobra Kai e Outer Banks). L'unico show che non ha nulla a che vedere con il colosso dello streaming è la serie Hulu Little Fires Everywhere, disponibile in Italia su Amazon Prime Video.

Ecco la classifica completa:

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness Cobra Kai Ozark The Umbrella Academy La regina degli scacchi Little Fires Everywhere Outer Banks Ratched All American The Last Dance

Da notare anche il risultato raggiunto da La regina degli scacchi in meno di un mese e mezzo. Non a caso si tratta della miniserie più vista di sempre su Netflix con un totale di 62 milioni di famiglie raggiunte nel suo primo mese di vita.

Quante serie avete visto tra quelle citate? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Cobra Kai.