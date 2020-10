Tiger King, Doc Antle accusato di traffico di animali selvatici

Se siete fan accaniti di Tiger King, la miniserie Netflix dedicata a Joe Exotic, criminale statunitense ed ex operatore di zoo, conoscerete sicuramente Doc Antle, il gestore di un parco naturale a Myrtle Beach noto per la sua lunga coda di cavallo bianca.

Si tratta certamente di un personaggio incredibilmente inquietante che, di recente è stato anche accusato per traffico di animali selvatici. Secondo Variety, un'indagine dell'unità per la salvaguardia degli animali condotta dal procuratore generale della Virginia Mark Herring, ha stabilito che Antle e Keith A. Wilson, il proprietario del Wilson's Wild Animal Park nella contea di Frederick, in Virginia, hanno trafficato cuccioli di leone tra vari stati.

Tiger King è riuscita ha riscuotere un grandissimo successo tra gli spettatori di Netflix e, nel corso dei vari mesi molti dei personaggi legati a questa docu-serie sono stati accusati dei più vari crimini ai danni degli animali. Vi ricordiamo inoltre che il protagonista Joe Exotic, è stato condannato a 22 anni di reclusione dopo essere stato ritenuto colpevole di diciassette capi d'accusa per abuso di animali e due accuse di omicidio su commissione per il tentato omicidio della direttrice di Big Cat Rescue Carole Baskin. Quest'ultima poi, è indagata a sua volta per l'omicidio di suo marito.

