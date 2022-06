Tiger King, un altro protagonista della serie è stato arrestato nel suo zoo dal FBI

Bhagavan "Doc" Antle, che è apparso nella prima stagione di Tiger King di Netflix, è stato arrestato ieri pomeriggio dal FBI, secondo diversi rapporti. Le ragioni del suo arresto, avvenuto nella contea di Horry, nella Carolina del Sud, non sono state ancora rivelate.

Antle, che faceva il mago prima di fondare il suo primo zoo privato, ora possiede e gestisce Myrtle Beach Safari, dove custodisce grandi felini e altre specie in via di estinzione.

Nel 2020, oltre ad essere stato accusato in Virginia di due reati legati al traffico di animali selvatici, Antle è anche stato oggetto di accuse riguardanti rapporti inappropriati con minori. È stato inoltre accusato di gestire una setta nella sua attività di Myrtle Beach. Antle ha sempre negato le accuse.

Il guardiano dello zoo è stato assunto come esperto di animali in film come Il dottor Dolittle e ha fornito animali per film come Mighty Joe Young, Il libro della giungla e Il libro della giungla 2. Antle è anche accreditato come "principale addestratore di animali" nei film di Ace Ventura .

Dopo la sua presenza nella prima stagione di Tiger King, Antle è diventato il protagonista di Tiger King: The Doc Antle Story di Netflix, pubblicato nel 2021.

