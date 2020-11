Tiger King, Doc Antle respinge le accuse di bassi salari: ecco cos'ha dichiarato

La star di Tiger King, Doc Antle, ha risposto alle accuse di salari bassi che avrebbero percepito i dipendenti dello zoo. Antle ha voluto respingere al mittente le affermazioni di Barbara Fisher. L'ex dipendente ha dichiarato di esser stata pagata 100 dollari a settimana, con giornate lavorative della durata di 17 ore.

La donna ha anche affermato di esser stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico di aumento del seno.

Tutte affermazioni smentite da Doc Antle:"Questa è una struttura da 30 milioni di dollari che è squisita. Quella ragazza [Fisher] viveva in una bella casa. Ha mai lavorato nella stalla della grande tigre? Certo. Ma quella stalla delle tigri assomiglia a questa casa in cui mi trovo in questo momento, è di piastrelle bianche [...]".



Tiger King, conosciuta anche come Tiger King: Murder, Mayhem and Madness è una docu-miniserie di grande successo prodotta e distribuita da Netflix, che racconta le vicende di Joe Exotic, un ex operatore di zoo e proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma e accusato di abuso e sfruttamento di animali selvatici.

Grazie al successo della prima stagione, Netflix ha annunciato una seconda stagione di Tiger King, uno dei titoli di punta del colosso dello streaming durante questo tormentato 2020.

Anche Doc Antle è stato accusato di traffici di animali selvatici, così come diverse sono le persone che gravitano intorno allo show ad esser state accuse di crimini.