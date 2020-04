Tiger King domina Netflix, soltanto un film lo batte nella top 10

Nonostante le critiche per la puntata bonus di Tiger King, la serie documentario sulle controverse vicende riguardanti Joe Exotic è riuscita a dominare la classifica americana di Netflix per moltissimo tempo: soltanto un insospettabile new entry è riuscito a detronizzarla.

Si tratta di Cattivissimo Me, film che ha ormai festeggiato il decimo anno dall'uscita (2010), ma che è arrivato sul catalogo Netflix solamente venerdì 16 aprile 2020. È stato quindi il mitico Gru (doppiato da Max Giusti nella versione italiana) a sconfiggere Joe Exotic. Del resto, il divertente film di animazione si presta bene ad intrattenere anche le famiglie con bambini, spesso in difficoltà visto l'isolamento che i piccoli si trovano a vivere in questo periodo. A contribuire al successo del franchise sono stati poi anche i Minions, i buffi personaggi gialli che trovano sempre il modo di strapparci un sorriso grazie alle loro maldestre imprese.

Nella top 10 delle serie Netflix del momento Tiger King occupa comunque un buon secondo posto, seguito dal teen drama Outer Banks, nuova serie che segue le vicende di un gruppo di ragazzi nella Carolina del Nord. Al quarto posto troviamo invece Ozark, serie arrivata alla sua terza stagione.

Di seguito vi proponiamo la classifica Netflix aggiornata al 16 aprile 2020:

Cattivissimo Me

Tiger King

Outer Banks

Ozark

The Innocence Files

Code 8

All American

La Casa di Carta

Chris D'Elia: No Pain

The Big Show Show

A causa della pandemia in corso, Netflix è lo studio numero 1 al mondo ed è riuscita a strappare il primato a Disney. L'azienda è già corsa ai ripari, facendo sapere che il catalogo Disney si amplierà notevolmente.