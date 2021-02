Tiger King, l'ex boss della droga Mario Tabraue sarà il soggetto di una nuova serie TV

È Deadline a rendere noto che la storia di Mario Tabraue, l'ex trafficante di droga apparso nella docuserie Netflix Tiger King e indicato da molti come fonte di ispirazione per il Tony Montana di Al Pacio in Scarface, diventerà il soggetto per una nuova serie limitata.

Lo show sarà prodotto dalla The Traveling Picture Company, la casa di produzione dietro al film horror The Dark & The Wicked diretto da Brayn Bertino, che ha acquisito i diritti sulla trasposizione della vita di Tabreau e ha fatto squadra con Anonymous Content per portare il progetto in TV.

Alla scrittura troviamo Adam Penn, sceneggiatore noto per aver lavorato a Mr. Robot e American Horror Story. Stando al sito, la serie seguirà la vita di Tabraue dalla sua infanzia fino ai giorni nostri, passando per il traffico di droga e il periodo trascorso in prigione.

"I soldi portati in banca con delle valige? L'ho fatto. Ma non con quel ragazzo grasso nel furgone. Era una Corvette. L'ho fatto da solo" ha detto Tabreau nel corso della docuserie Netflix, in riferimento alla celebre scena del cult firmato da Brian De Palma nel 1983.

Grazie al successo ottenuto sulla piattaforma, lo ricordiamo, Tiger King è diventata la serie più cercata del 2020 su Google.

