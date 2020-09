Tiger King, la famiglia di Don Lewis fa causa a Carole Baskin per diffamazione

Dopo aver mandato in onda un video per chiedere informazioni sulla scomparsa di Don Lewis, le figlie Gale, Lynda e Donna Lewis hanno ora citato in giudizio per diffamazione Carole Baskin, la "rivale" di Tiger King, per aver scherzato sulla morte dell'ex marito durante una puntata di Ballando con le Stelle.

Secondo quanto riportato da Entertainment Tonight, nei documenti viene indicato che Carole Baskin avrebbe "favorito le battute" su Don Lewis "quando i giudici hanno tirato fuori di video di TikTok ispirati alla sua storyline in Tiger King." La famiglia afferma infatti che la Baskin "non ha condannato o corretto" i commenti su di lui durante la trasmissione, oltre ad aver scherzato in prima persona sulla questione durante una sua recente apparizione a Good Morning America.

Come viene raccontato negli episodi di Tiger King, nel 1997 Don Lewis è misteriosamente scomparso dopo essersi lamentato più volte del suo rapporto con Carole Baskin. Nel corso degli anni la famiglia dell'uomo ha sempre cercato di scoprire la verità, sospettando del coinvolgimento della ex moglie di Don nella sua scomparsa, nonostante lo sceriffo che ha seguito la vicenda non l'abbia considerata tra i sospettati delle sue indagini.

Per altre notizie vi ricordiamo che, nonostante l'incetta di nomination, Tiger King è tornata dagli Emmy 2020 a mani vuote.