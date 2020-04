Tiger King, i fan insultano John McHale: ecco cos'ha detto l'attore su Joe Exotic

L'enorme ed inaspettato successo di Tiger King ha tra le sue controindicazioni sicuramente quella relativa al rischio che qualcuno cominci ad idolatrare una figura che definire controversa sarebbe un eufemismo come il protagonista Joe Exotic.

Situazione che in parte si sta effettivamente verificando, se pensiamo a quanti fan dello show hanno cominciato a chiedere in coro la scarcerazione del protagonista di Tiger King: proprio in virtù di ciò in molti si sono scagliati contro Joel McHale, attore presente nell'ottavo episodio dello show, reo di aver chiesto durante l'episodio se Exotic meritasse il carcere (e lasciando intendere di credere che sì, lo meriti decisamente).

"La gente mi sta tirando addosso tanta di quella me**a per aver chiesto se Exotic debba stare in carcere, domanda che non mi sembrava di difficile risposta. Loro erano tipo: 'Come osi!' ed io: 'Ma ha 19 reati a suo carico'" ha spiegato McHale, ancora stupito del fatto di esser stato pesantemente insultato per aver posto una domanda dalla risposta piuttosto ovvia.

Voci recenti avevano addirittura parlato di un Donald Trump disposto a concedere la grazia a Joe Exotic dopo il successo di Tiger King; in molti, comunque, sembrano stare dalla parte di McHale: un nutrito gruppo di star, tra cui Kim Basinger, si è recentemente espresso molto duramente nei confronti di Exotic.