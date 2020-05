Tiger King, i fan non vogliono Nicolas Cage: David Spade è il sogno proibito

La notizia di una serie fiction basata sulla docuserie Tiger King di Netflix ha colto decisamente tutti di sorpresa, poiché trattasi di un soggetto talmente incredibile che una sua versione fittizia sarebbe quasi superflua. Il protagonista sarà Nicolas Cage, ma i fan avevano in mente un altro nome per il ruolo di Joe Exotic...

Alcuni fan di Tiger King pensano infatti che David Spade sarebbe una scelta migliore di Nicolas Cage per la parte di Joe Exotic per la prossima serie in arrivo. L'annuncio di Cage nella parte ha suscitato le reazioni miste del pubblico che, se da un lato considerava tale scelta inevitabile visto il tratto grottesco del personaggio e le performance spesso sopra le righe dell'attore, dall'altra c'è chi non lo ha gradito affatto indicando quindi Spade come sua preferenza. Spade è così diventato uno degli argomenti di tendenza su Twitter, soprattutto grazie al fatto di aver interpretato il ruolo di Joe Dirt.

La nuova serie, composta da 8 episodi, sarà prodotta da Imagine Television Studios e CBS Television Studios. Basata sull'articolo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" scritto da Leif Reigstad, sarà messa sul mercato nei prossimi giorni in cerca di una distribuzione.

Dan Lagana, che ha acquisito i diritti dell'articolo nel 2019 insieme a Paul Young e tramite un accordo con CBS Television Studios, farà da sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. Young produrrà la serie attraverso la Make Good Content.

Nei suoi primi 10 giorni di programmazione, Tiger King è stata vista da un totale di oltre 34 milioni di persone, un risultato di poco inferiore a quello ottenuto dalla terza stagione di Stranger Things. La docuserie è rimasta primo posto dei titoli Netflix più visti negli USA per oltre 20 giorni.