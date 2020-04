Tiger King, i fan hanno odiato l'episodio bonus di Pasqua

"C'è una docu-serie su Netflix chiamata Tiger King . Consiglio vivamente di guardare tutti e sette gli episodi. Il 12 aprile, Netflix pubblicherà un ottavo episodio intitolato The Tiger King e I. È un aftershow condotto da me. Parlo con un sacco di persone coinvolte nel progetto: Jeff e Lauren Lowe, Saff, Erik Cowie, John Finlay, John Reinke e Rick Kirkham, per vedere cosa è successo nelle loro vite dall'uscita della serie. È sorprendente e spero divertente ."

The Tiger King and I (questo il titolo dell'episodio), infatti, è più che altro un aftershow in stile reunion del cast, che non ha aggiunto nulla di nuovo, seppur impreziosito dalla presenza di Joel McHale , star di Community, altra serie di successo recentemente approdata su Netflix.

La docu-serie Tiger King è stata una delle rivelazioni di Netflix nelle ultime settimane, tanto da aver superato gli spettatori di Stranger Things . C'erano tutte le premesse, quindi, per cui l'episodio bonus pubblicato in streaming a Pasqua ottenesse lo stesso successo dei precedenti, ma a quanto pare invece ai fan non è piaciuto per niente.

*Me an hour ago* 💃 WOO... NEW TIGER KING EPISODE!!!! 😁😁 *Me now* 😒😒 What a pile of crap that was!! — Lianna Gilfillan (@LiannaGee) April 12, 2020

I could’ve lived without that new tiger king episode. — Master Bruce 🦇 (@__KungFuPanda) April 12, 2020

The new episode of Tiger King is basically a 40-minute ad for AirPods. — Eric Nguyen (@enguy) April 12, 2020