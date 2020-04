Tiger King, la folle serie Netflix continua con un nuovo episodio

Avevamo già parlato della probabilità di una puntata bonus di Tiger King, adesso il colosso dello streaming ha confermato che nei prossimi giorni manderà in onda un episodio inedito dedicato ai caratteristici personaggi conosciuti nel documentario.

La notizia era già stata anticipata da Jeff Lowe, uno dei protagonisti che è stato al centro delle vicende dello show, e nelle scorse ore ne abbiamo avuto la conferma che il 12 aprile vedremo uno spettacolo condotto dal comico Joel McHale dal titolo "The Tiger King and I", qualcosa di simile a "Talking Dead", programma in onda dopo The Walking Dead che discuterà gli eventi andati in onda. Tra gli ospiti troveremo John Reike, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman e i coniugi Lowe. Anche l'annuncio, che potete vedere seguendo il link alla fonte, è stato dato in pieno stile "Joe Exotic", con il conduttore che sfoggia un look simile a quello del cantante country/allevatore di tigri.

Il documentario incentrato sul mondo degli zoo e della vita dei grandi felini in America ha avuto un'inaspettato successo, grazie anche all'appassionante e originale storia raccontata nei sette episodi che compongono la serie presente nel catalogo Netflix. Mentre Donald Trump sta pensando di graziare il protagonista di Tiger King, siamo sicuri che gli appassionati del documentario saranno felici di questo nuovo talk show dedicato alle vicende di Joe Exotic e degli altri.