Tiger King: I legali di Joe Exotic aggiornano sulla richiesta di grazia

Continuano i guai legali per il cast di Tiger King, in particolare per Joe Exotic, attualmente in prigione e i cui legali hanno chiesto la grazia. Gli avvocati hanno quindi aggiornato sullo stato della sua richiesta.

A darne la notizia è Eric Love, con un video condiviso da TMZ, in cui afferma che il gruppo di legali è fiducioso che nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'atteso perdono da parte di Donald Trump. Ecco cosa ha affermato nel filmato: "Oggi abbiamo ricevuto importanti novità e alcune chiamate da Washington D.C. riguardo alla grazia di Joe Exotic. Sentiamo che accadrà, probabilmente molto presto".

Inoltre si è attivato anche un gruppo di fan, che hanno deciso di affittare una limousine che aspetterà Joe Exotic una volta uscito di prigione, dopo la sua condanna a 22 anni con l'accusa di aver assoldato un killer per uccidere la sua rivali in affari, Carole Baskin insieme ad altri 17 reati legati all'abuso di animali che sarebbero avvenuti nel suo zoo. Non resta che aspettare per scoprire come si concluderà questa vicenda, nel frattempo Amazon Prime Video ha fatto sapere di essere al lavoro su una serie incentrata su Tiger King, in cui sarà anche presente Nicolas Cage nei panni di Joe Exotic.