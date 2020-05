Tiger King, l'irresistibile parodia di Jimmy Fallon nel ruolo di Nicholas Cage

Il clamoroso successo di Tiger King, favorito forse anche dall'emergenza coronavirus scoppiata nelle stesse settimane dell'uscita della docu-serie su Netflix, ha portato anche all'idea di creare un'altra serie in forma di fiction, con Nicholas Cage nei panni di Joe Exotic. Jimmy Fallon ha provato a immaginare l'attore nel suo nuovo ruolo.

Il conduttore del Tonight Show, che in questo periodo va in onda in un formato adattato alle circostanze, registrato da casa sua, ha girato un video che si può definire una parodia nella parodia: Jimmy Fallon, infatti, interpreta Nicholas Cage che interpreta Joe Exotic. Il risultato è esilarante.

Fin dal suo debutto su Netflix, Tiger King ha suscitato le reazioni più contrastanti del mondo del web. C'è chi ama Joe Exotic, chi lo odia, e la stessa scelta di Nicholas Cage non ha convinto tutti. L'ex proprietario di zoo protagonista della serie, intanto, sta scontando 22 anni di carcere per 19 reati federali, tra cui il tentato omicidio su commissione della sua rivale Carole Baskin e gli abusi sugli animali.

Gaylynn Eastwood, ex dipendente di Joe Exotic, non ha gradito il modo in cui Tiger King dipinge il protagonista. A suo dire, come ha raccontato in un'intervista a Fox News, emerge un personaggio eccentrico e tutto sommato simpatico al pubblico, anziché l'individuo pericoloso che si cela dietro le camicie sgargianti e i capelli ossigenati.