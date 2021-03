Tiger King, Jeff Lowe è stato colpito da un ictus e crede di essere stato avvelenato

Jeff Lowe, il guardiano dello zoo e uno dei protagonisti della miniserie Netflix intitolata Tiger King: Murder, Madness and Mayhem ha subito un ictus lo scorso 18 marzo ed è stato ricoverato in un ospedale in Texas. La moglie Lauren ha rivelato a TMZ che credono sia stato avvelenato.

Jeff è stato trovato privo di conoscenza dalla moglie nella loro stanza in un casinò dell'Oklahoma. La donna ha rivelato che mentre erano al casinò un uomo che si è presentato come loro amico anche se non lo conoscevano, li ha avvicinati e sapeva quali erano le bevande preferite da Jeff.



La coppia sospetta che sia stato avvelenato, sebbene gli esami del sangue e delle urine siano risultati negativi per i farmaci comuni, ma Lauren pensa che l'individuo misterioso potrebbe aver usato qualcosa di "più esotico" su Lowe, provocandogli l'ictus.

Parlando con TMZ Lauren ha ricordato inoltre di aver bevuto un sorso del drink di Jeff e dice di aver iniziato a "sentirsi male", mentre il marito si è addormentato durante il viaggio di ritorno al WinStar World Casino e si è comportato in modo strano.

Attualmente Lowe ha ancora problemi con la parola e la coordinazione ma è a casa e si sta riprendendo dopo aver trascorso tre giorni in ospedale.



Lowe era una delle tante figure nel mondo della proprietà di animali esotici che è stato descritto in Tiger King, poiché è entrato in scena quando Joe "Exotic" Maldonado-Passage correva il rischio di perdere il suo G. W. Zoo, fornendo a Exotic i fondi necessari per mantenerlo.



Data la natura del settore e il coinvolgimento di grandi somme di denaro, questa partnership ha finito per frustrare sia Exotic che Lowe, mettendoli l'uno contro l'altro. Exotic sta attualmente scontando una condanna a 22 anni per molteplici accuse di maltrattamenti di animali, nonché per aver assunto qualcuno per uccidere la proprietaria di Big Cat Rescue Carole Baskin.



Anche Lowe ha avuto dei problemi legali, poiché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha nominato Jeff e Lauren come soggetti di una denuncia civile per presunto trattamento disumano e trattamento improprio degli animali protetti dall'Endangered Species Act lo scorso novembre.



