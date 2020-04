Tiger King: Joaquin Phoenix, Kim Basinger e Yggy Pop insorgono: 'Difendiamo i felini'

Tiger King è tra le serie più cliccate del momento e, grazie anche ai suoi grandi numeri, la produzione Netflix ha aperto gli occhi a tante persone che prima delle vicende di Joe Exotic ignoravano il problema dei grandi felini in America. Tra loro anche celebrità e persone comuni, che chiedono una regolamentazione della difficile situazione.

Gabriela Cowperthwaite, che nel 2013 denunciò le terribili condizioni degli animali nei parchi acquatici con il documentario "Blackfish", ha appena lanciato una petizione online per una più rapida approvazione del "Big Cat Public Safety Act". Arrivato nel 2019 alla Casa Bianca, il decreto non è ancora stato varato e ad oggi alcuni Stati non hanno alcun tipo di legislazione che regolamenti il possesso dei gradi felini.

"I documentari possono essere potenti forze per il cambiamento, a volte attraverso un invito all'azione e altre volte semplicemente raccontando una storia che intrattiene, creando una finestra verso un mondo di cui gli spettatori non erano a conoscenza. Ad un certo punto l'attenzione delle persone può fare da perno e Tiger King e il suo pubblico adesso possono farlo" ha affermato la Cowperthwaite.

Il direttore esecutivo dell'Animal Legal Defense Fund Stephen Wells, tra i sostenitori della petizione, ha aggiunto:

"La docuserie Tiger King di Netflix è diventata un fenomeno culturale da quando è stata distribuita e ha reso i grandi felini - e coloro che ne abusano - un argomento di conversazione popolare. È importante per noi andare oltre i personaggi della serie e usare questo momento per esercitare una pressione reale sui nostri funzionari eletti in modo da poter apportare cambiamenti significativi per proteggere i leoni e le tigri e altri grandi felini, molti dei quali sono membri di specie in pericolo di estinzione."

Tra i firmatari della petizione online celebrità di ogni genere, dal grande cinema, alla musica alle serie TV: Joaquin Phoenix, Yggy Pop, Christopher Walken, Ruby Rose, Kate Mara, Ireland Baldwin, Kim Basinger, Paul Wesley, Christian Serratos, Nikki Reed, Ian Somerhalder, Teresa Palmer, Glenn Close, Anjelica Huston e Justin Theroux sono solo alcuni dei tanti che hanno fatto fronte comune e solo pochi giorni fa Diane Keaton si era schierata contro i protagonisti Tiger King.

