Tiger King: Joe Exotic è '100 volte peggio nella vita reale', per la nipote

Uno dei titoli del momento su Netflix è Tiger King, la docu-serie sulla storia di Joseph Maldonado Passage, meglio noto come Joe Exotic, che in dieci giorni ha conquistato più utenti di Stranger Things. Dalla serie emerge un quadro controverso della figura dell'ex proprietario di zoo, che secondo sua nipote, nella vita reale è anche peggio.

Chealsi Putman, figlia della sorella minore di Joe, ha infatti rilasciato recentemente un'intervista al Daily Mail, in cui sostiene che sullo schermo "si possono vedere scorci della sua personalità malvagia, ma nella vita reale Joe è 100 volte peggio. Voglio che la gente sappia chi è il vero Joe Exotic."

Putman ha affermato di aver lavorato nello zoo di Joe a più riprese tra il 1999 e il 2017, e ha raccontato alcuni comportamenti di suo zio. "Ho visto personalmente Joe spruzzare una tigre con un estintore, e non per motivi di sicurezza o per salvarle la vita, ma perché la tigre non reagiva nel modo in cui Joe avrebbe voluto" ha detto.

Secondo la donna, inoltre, Joe Exotic - che attualmente sta scontando una pena detentiva di 22 anni - ha venduto tigri e scimmie, anche congelando vivi i cuccioli per poi venderli ai tassidermisti. "Nel corso degli anni ha congelato almeno dieci cuccioli di tigre. Non ho idea di cosa sia successo loro, sono semplicemente scomparsi", ha detto. Non ci sono però prove a sostegno di queste accuse.

Chealsi Putman ha anche detto che la serie sorvola sulla paternità di Joe, che ha un figlio di nome Brandon Chappell nato dalla relazione con la sua ex fidanzata Kim. "Joe entrava e usciva dalla vita di Brandon mentre lui cresceva. A un certo punto, solo pochi anni, fa Brandon e la sua allora moglie lavoravano entrambi allo zoo. Joe andava in giro dicendo a tutti che era suo figlio, non ne aveva fatto mistero. Brandon era anche in alcune scene della serie Netflix."

Nei giorni scorsi, in seguito alla pandemia di COVID-19, sono stati messi in quarantena anche gli animali di Tiger King.