Tiger King: Joe Exotic fa causa al Dipartimento di Giustizia, pretende la grazia da Trump

Le richieste di Joe Exotic sono rimaste inascoltate per il momento, per cui il protagonista del famoso documentario Netflix "Tiger King" ha deciso di fare causa al Dipartimento di Giustizia americano.

Il suo scopo sembrerebbe quello di sfruttare la notorietà derivante dalla serie streaming e raggiungere il presidente in persona. Donald Trump, celebre anche per la sua eccentricità, potrebbe prendere a cuore la sua petizione ma il tempo stringe, considerando che l'insediamento di Joe Biden è dietro l'angolo.

Dato che la situazione non è cambiata, Exotic, dichiaratosi innocente e vittima di maltrattamenti, ha presentato una denuncia formale richiedendo che il suo caso venga preso in esame, nonostante l'Ufficio preposto abbia già negato la possibilità di chiedere la grazia. Secondo l'avvocato di Exotic, una decisione del genere "implica che l'Ufficio che si occupa della grazia non ha inviato nessuna comunicazione al presidente, si è invece impossessato del ruolo decisionale".

La strada sembra essere tutta in salita per la star di Tiger King, anche perché, sebbene il presidente sia libero di concedere la grazia a chi vuole, c'è bisogno di determinati requisiti standard per inoltrare la richiesta, non rispettati dall'ex imprenditore appassionato di animali esotici. Intanto anche Doc Antle è stato accusato di traffici illeciti, mentre Carol Baskin è accusata di diffamazione ai danni di Don Lewis.