Tiger King: Joe Exotic chiede la grazia a Donald Trump in una lettera da 257 pagine

Il soggetto della popolare docuserie Netflix Tiger King, Joe Exotic, ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook nel quale in sostanza chiede di essere graziato direttamente al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump; come saprete, Exotic è stato condannato a 22 anni di reclusione per svariati capi d'accusa.

Il passo successivo di Joe Exotic, al secolo Joseph Maldonado-Passage, è stato quello di scrivere una lettera di 257 pagine in cui chiede nuovamente la grazia a Trump e sta pure inviando un team di avvocati a Washington nella speranza che la suddetta lettera arrivi sulla scrivania e nelle mani del Presidente. Secondo i report, la lettera conterrebbe le ragioni secondo cui Exotic dovrebbe essere graziato, includendo non solo i problemi di salute già sollevati in precedenza, ma anche ulteriori motivazioni. Nella lettera, Exotic sosterrebbe di aver subito delle "violenze sessuali dallo staff della prigione in cui si trova, di essere stato picchiato e legato a una sedia fino al punto che la pelle gli si sarebbe staccata dalle braccia". "Le mie braccia sono rimaste ferite dagli abusi in prigione, quindi mi scuso per la scrittura imprecisa e zoppicante".

Exotic ha poi aggiunto che le sue minacce di morte nei confronti di Carole Baskin erano solamente un'iperbole e che faceva tutto parte del suo personaggio. Nel frattempo è in produzione una nuova serie NBC su Carole Baskin che mira a replicare il successo del documentario Netflix, anche grazie al contributo dello sceneggiatore di Shameless.

Ne vedremo quindi di ogni genere, anche se resta da scoprire quanto la narrazione sarà fedele ai fatti e se durante i lavori non emergeranno nuovi dettagli sui tanti misteri irrisolti di Tiger King. Intanto, continuano le ricerche dell'ex-marito di Carole Baskin e, dopo la condanna per tentato omicidio di Exotic, il suo zoo è stato sequestrato e diverrà presto un set televisivo.