Tiger King, Joe Exotic potrebbe condurre uno show radiofonico dal carcere

Nonostante stia scontando una condanna a 22 anni per abusi sugli animali e le accuse di omicidio su commissione, la carriera di Joe Exotic, protagonista su Netflix di Tiger King, potrebbe continuare anche dal carcere. Secondo il marito Dillon Passage, infatti, il controverso personaggio potrebbe ottenere la conduzione di un programma radiofonico.

"Questa stazione radio, qui negli Stati Uniti, vuole che faccia il suo show radiofonico all'interno della prigione" ha affermato Passage a Metro.co.uk. "Quindi vedremo come andrà a finire. Sarebbe qualcosa di sconvolgente."

Dillon Passage ha recentemente parlato anche della reazione di Joe Exotic (vero nome Joseph Maldonado-Passage) all'improvviso picco di popolarità ottenuto grazie a Tiger King su Netflix. "So che adora assolutamente l'attenzione. Ha un sacco di feedback davvero positivi, molte lettere, molte email."

Secondo lui, però, la serie - che presto diventerà un fumetto - si focalizza fin troppo sull'eccentricità di Joe, che in ogni caso esiste ed è evidente. "È un personaggio piuttosto selvaggio, non fraintendermi. Ma la docuserie ha mostrato davvero i suoi lati più eccentrici. Dietro la macchina da presa, Joe è davvero dolce e sensibile, farebbe di tutto per aiutare chiunque. È molto romantico, è super dolce, è sincero" ha aggiunto. "Ogni mattina mi svegliava con un caffè e con uova, bacon e un croissant al formaggio."

Chissà se il progetto radiofonico di Joe Exotic si concretizzerà davvero. Il successo di Tiger King è dimostrato anche dalle attenzioni riservate allo show da altri personaggi famosi, come Sarah Hyland che ha imitato Joe Exotic su Instagram.