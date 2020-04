Tiger King, Joe Exotic dovrebbe uscire di prigione? La risposta di Erik Cowie

Netflix ha regalato una sorpresa pasquale ai fan di Tiger King, pubblicando una puntata bonus della serie. L'episodio, intitolato The Tiger King and I, ha passato in rassegna le vite dei personaggi coinvolti nella serie dopo le riprese. Tra questi c'è Erik Cowie, capo guardiano del Greater Wynnewood Exotic Animal Park.

Eric Cowie ha parlato della situazione di Jow Exotic, l'eccentrico protagonista della serie, che sta attualmente scontando una condanna a 22 anni di carcere. A quanto pare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando una grazia per Joe Exotic, ma Cowie è fermamente contrario a questa ipotesi.

Quando gli è stato chiesto se a suo avviso Joe Exotic merita di uscire dal carcere, infatti, il guardiano è stato categorico. "No. Non un semplice no, ma no, c***o!" ha detto. "Ventidue anni secondo i tempi federali... quel ragazzo morirà lì dentro. Che sollievo."

Joe Exotic - vero nome Joseph Maldonado-Passage - è stato condannato nel 2019 per 17 accuse federali di abuso di animali (nove violazioni della Endangered Species Act e otto violazioni della Lacey Act), nonché per l'accusa di essere tra gli artefici di un complotto per uccidere Carole Baskin, CEO di Big Cat Rescue.

Oltre alle sue opinioni sui guai con la giustizia di Joe Exotic, Eric Cowie ha anche raccontato di non aver ancora visto Tiger King. "Non l'ho visto. Non l'ho proprio fatto" ha ammesso ridacchiando. "Neanche dieci minuti, no! E ne avrei bisogno perché, in quel modo, potrei avere qualche indizio per capire, sai, alcune delle cose che escono dalla bocca della gente. I messaggi o i meme o come si chiamano. Sai, io... non so da dove vengano o cosa... Sai, quindi no, non l'ho visto."