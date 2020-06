Tiger King, Joe Exotic sembra il Kraven di Spider-Man nella copertina del fumetto

Il mondo continua ad impazzire per Tiger King: la serie con protagonista quel personaggio a dir poco controverso che è Joe Exotic ha dato il via ad un vero e proprio fenomeno che sembra non avere alcuna intenzione di limitarsi a Netflix e al piccolo schermo.

Già, perché la Tiger King-mania ha dato vita ad un vero e proprio franchise, tra possibili adattamenti cinematografici, una serie in arrivo con Nicholas Cage nei panni del Tiger King e, a quanto pare, addirittura una serie di fumetti.

Quest'ultima, annunciata da TMZ, sarà al tempo stesso un sequel della serie Netflix e una origin story del personaggio, quasi come si trattasse di un eroe Marvel. No, il paragone non è casuale: in una delle copertine rivelate nelle ultime ore, infatti, è impossibile non cogliere nell'aspetto e nella postura del Joe Exotic cartaceo delle similitudini con Kraven, il celebre villain di Spider-Man protagonista di storie come L'Ultima Caccia di Kraven.

Le storie saranno scritte da Michael Frizell, mentre dei disegni si occuperanno Joe Paradise e Jesse Johnson. Cosa ne pensate? La cosa vi incuriosisce o preferirete starne alla larga? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, pare che Netflix abbia ufficialmente messo in cantiere dei nuovi episodi di Tiger King.