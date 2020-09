Tiger King: Joe Exotic lancia la sua linea di intimo

Mentre arrivano altre notizie riguardo la serie TV incentrata sulle vicende di Tiger King, vi segnaliamo una nuova iniziativa di Joe Exotic, l'originale protagonista del documentario: una linea di indumenti intimi con il suo volto.

Nonostante l'ex direttore dello zoo si trovi in carcere, con l'accusa di aver assoldato un killer per uccidere la sua rivale Carole Baskin, la sua fama ha portato Joe Exotic, nome d'arte di Joseph Maldonado-Passage, a creare una serie di oggetti di merchandise dedicati a se stesso, questa volta però collaborando con lo store online Odaingerous per produrre una serie di indumenti intimi che sfoggiano il volto di Joe Exotic.

La linea, che presenta modelli per uomo e donna, ci mostra delle mutande con le fantasie di vestiti che hanno reso famoso l'allevatore di tigri. Per ora non è ancora stato annunciato il costo, ma siamo sicuri che anche questa nuova linea sarà un grande successo, ripetendo quello che è successo a marzo, quando i primi indumenti creati da Joe Exotic diventarono subito sold out, raccogliendo la cifra di 20 mila dollari. Non sappiamo ancora quando saranno disponibili per la vendita, nel frattempo vi segnaliamo la notizia sulla chiusura dello zoo visto in Tiger King, che diventerà un set per la TV.