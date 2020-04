Tiger King e Joe Exotic: 'Netflix lo ha reso una vittima, ma è un pazzo fanatico'

Subito dopo La Casa di Carta, lo show Netflix più seguito è Tiger King. Se lo avete visto saprete che non c'è da scherzare con Joe Exotic, ma probabilmente non sapete quanto violento e pericoloso sia in realtà. A raccontarlo un membro della giuria che ha partecipato al suo processo e un ex dipendente del suo zoo.

Nelle ultime settimane si è volto il processo di Joseph Maldonado-Passage, aka Joe Exotic, condotto in tribunale per il tentato omicidio di Carole Baskin e per le violenze perpetrate per anni sugli animali dello zoo.

Kristin, una delle giurate che lo ha condannato, ha parlato ai microfoni di Fox Nation rivelando:

"Non credere a tutto ciò che vedete, perché c'era molto di più di quello che vi hanno mostrando. [Netflix] Lo ha reso quasi una vittima. Non era nemmeno la stessa storia. [La serie] Ha fatto un'enorme torto alla giuria perché ora la gente pensa che lo abbiamo condannato senza una giusta causa. Abbiamo sentito un registrazione delle sue chiamate al presunto killer che aveva assoldato e nella quale diceva 'il primo tizio che ho assunto per ucciderla è scappato con i miei $3000. Adesso ci riproviamo."

Persino Gaylynn Eastwood, uno degli ex-dipendenti di Joe Exotic ha detto:

"Sono rimasto colpito dal modo in cui l'hanno presentato, quasi non si percepiva il suo fanatismo [...] Ha questa straordinaria capacità di incontrare qualcuno e leggerli la mente in pochi secondi. Se hai un punto debole sa esattamente come usarlo a suo favore per ottenere ciò che vuole. È inquietante ed è indescrivibile: quest'uomo è un pazzo."

Precedentemente avevamo già sentito alcun dichiarazioni simili provenire dagli stessi membri della famiglia di Joe Exotic di Tiger King e sembra che nessuno di loro sbagliasse.