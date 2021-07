Tiger King, Joe Exotic riceverà uno sconto di pena: i dettagli

Joseph Maldonado-Passage, alias 'Joe Exotic', protagonista della docuserie Netflix Tiger King, ha vinto la sentenza d'appello relativa alla sua pena detentiva. Exotic attualmente sta scontando una condanna a 22 anni per aver tentato di far uccidere la sua rivale, Carole Baskin. Ora i tempi della sua condanna verranno rivisti.

Maldonado-Passage è stato ritenuto colpevole di aver tentato due volte di assumere due persone diverse per far uccidere Baskin. La sua condanna iniziale a 22 anni di reclusione considerava i due reati punibili separatamente. Gli avvocati di Exotic hanno sostenuto che invece i due reati erano da considerarsi giudicabili insieme.



La prima volta Joe Exotic pagò uno dei suoi lavoratori bene 3.000 dollari perché andasse in Florida e uccidesse Baskin nel novembre 2017. Secondo il Dipartimento di Giustizia, promise di pagare all'uomo più soldi dopo la morte della donna. La seconda volta, appena un mese dopo, Exotic tentò di assumere un agente dell'FBI sotto copertura perché concretizzasse il delitto.

Maldonado-Passage accusò apertamente Carole Baskin di aver ucciso il suo ex marito e di aver dato in pasto i resti alle tigri o di aver scaricato il corpo in una fossa settica nella loro proprietà.

In base alla sentenza emessa ieri, il 10° Circuito della Corte d'Appello degli Stati Uniti ha trovato un accordo con gli avvocati di Exotic. Il giudice Phillips ha affermato che il tribunale distrettuale 'ha commesso un errore non raggruppando le due condanne per omicidio su commissione al momento della condanna. Di conseguenza confermiamo la condanna ma annulliamo la sentenza di rinvio a giudizio per un'altra sentenza'. L'imputato è stato riconosciuto colpevole anche di crimini nei confronti della fauna selvatica che comportano sanzioni più leggere.



Se fosse stato considerato come un crimine unico, Exotic sarebbe stato condannato con una pena di un periodo compreso tra poco più di 17 anni e poco meno di 22 anni di reclusione mentre con i due crimini separati le pene vanno tra meno di 22 e i 27 anni.

A questo punto la pena di Exotic dovrebbe essere ridotta di due mesi. Nel migliore dei casi la sentenza potrebbe essere riconsiderata in maniera tale da ridurre di quattro anni e mezzo la sua permanenza dietro le sbarre. Nelle ultime ore è stata cancellata la serie su Joe Exotic con Nicolas Cage.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Tiger King, show targato Netflix.