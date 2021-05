Tiger King, Joe Exotic rivela: 'Ho il cancro alla prostata'

Nel corso di una chiacchierata con i microfoni di TMZ, Joe Exotic, star della serie documentario shock su Netflix, Tiger King, attualmente detenuto in prigione per i suoi crimini, ha aggiornato sulle sue effettive condizioni di salute. Exotic è convinto di avere il cancro alla prostata e per questo motivo sta chiedendo a Biden la grazia.

"La prigione ha approvato l'esecuzione di una serie di test e controlli per verificare in che stato di salute si trovi", ha commentato l'avvocato John M. Phillips. Questi ha anche detto che stanno adoperandosi per organizzare anche un nuovo procedimento legale se possibile. Già la precedente amministrazione di Donald Trump aveva negato la grazia a Exotic quindi non sembra probabile una risposta opposta da parte dell'amministrazione Biden.

"Ho perso una considerevole quantità di peso - ha raccontato Exotic a TMZ - le piaghe alla mia bocca sono fuori controllo e vomito più di quanto riesca a mangiare. Non chiedo la pietà di nessuno, quello che chiedo è che quando John Phillips otterrà le prove di ciò che sta accadendo voglio che il mondo lo aiuti a far vedere quelle prove all'amministrazione Biden, al vicepresidente Harris, e al procuratore generale".

Qualche mese fa, lo stesso avvocato John M. Phillips aveva annunciato: "I lavori sulla nuova richiesta di un processo per Joe Exotic sono già cominciati. Siamo fieri di essere al comando del suo team. Ho giurato al Western District di Oklahoma questa mattina. Non si tratta di tigri, televisione o buffonate varie, si tratta di giustizia e di prove. Ne saprete di più al più presto".

Comprensibilmente, comunque, qualcuno rema nella direzione opposta: recentemente, ad esempio, la stessa Carole Baskin si è detta contenta della fine di Joe Exotic; sempre Baskin, inoltre, qualche tempo fa ha svelato i motivi dietro il suo abbandono a Tiger King prima della seconda stagione dello show Netflix.