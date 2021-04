Tiger King, Joe Exotic smentisce le voci sul divorzio: 'Ci amiamo ancora moltissimo'

In attesa di novità sulla seconda stagione di Tiger King, il pubblico continua ad appassionarsi alle vicende private dell'eccentrico Joe Exotic, che come sappiamo si trova oggi in carcere. In una recente intervista da un centro medico federale in Texas, l'imprenditore ha rivelato che il matrimonio con il marito Dylan Passage è ancora in piedi.

Nonostante lo stress e le difficoltà di una relazione in queste condizioni, Joe Exotic ha quindi smentito le voci di un divorzio, anche se ha ammesso che se Passage non se la sentisse di continuare la relazione lo capirebbe.

"Sai, parlo al telefono con Dylan tre volte al giorno e ci amiamo moltissimo" ha raccontato a ET l'uomo, all'anagrafe Joseph Maldonado-Passage, la cui vita è al centro della docuserie Netflix Tiger King. "Ma se ha bisogno di guardare avanti devo rispettarlo, non posso aspettarmi che resista per sempre."

Recentemente Joe Exotic ha assunto un nuovo avvocato per cercare di ottenere la grazia: sta scontando 22 anni di carcere per aver commissionato l'omicidio di Carole Baskin. Dylan Passage, ha continuato a raccontare nell'intervista, "mi ha detto più e più volte che se esco vivo da qui, ho ancora una casa in cui tornare. Quindi, ha detto che non andrà da nessuna parte, capito? Questo è tutto ciò che posso dire, perché questo è tutto ciò che so."