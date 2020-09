Tiger King: La famiglia dell'ex marito di Carole Baskin: "Vogliamo sapere tutto"

Dopo lo speciale TV sull'ex marito di Carole Baskin di Tiger King, la famiglia di Don Lewis ha condiviso un nuovo video, trasmesso in TV prima del debutto di Carole nel programma "Dancing With the Stars".

Come viene raccontato negli episodi di Tiger King, nel 1997 Don Lewis è misteriosamente scomparso, dopo essersi lamentato più volte del suo rapporto con Carole Baskin. Nel corso degli anni la famiglia di Don ha sempre cercato di scoprire la verità, sospettando del coinvolgimento della ex moglie di Don nella sua scomparsa, nonostante lo sceriffo che ha seguito la vicenda, non ha voluto considerarla uno dei sospettati nelle sue indagini. Nei giorni scorsi, la direttrice dello zoo e rivale di Joe Exotic ha partecipato alla nuova edizione di "Dancing with the Stars", a causa delle recente notorietà raggiunta grazie al documentario di Netflix.

Prima della messa in onda dell'episodio, la famiglia di Don Lewis ha voluto mandare in onda il video che potete trovare in calce alla notizia, in cui confermano la ricompensa di 100 mila dollari che saranno dati a chiunque posa aiutare in qualche modo le indagini sulla scomparsa dell'ex marito di Carole Baskin.

Nel frattempo il protagonista di Tiger King ha chiesto la grazia a Trump, scrivendo una lettera di oltre 250 pagine.