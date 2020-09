Tiger King: La serie con protagonista Nicolas Cage sarà prodotta da Amazon

Dopo aver annunciato la possibilità di acquistare intimo ispirato a Tiger King, continua il successo dell'opera incentrata sulla vita di Joe Exotic, con una seconda serie prodotta da Amazon Prime Video insieme a Nicolas Cage.

Il celebre attore sarà il protagonista principale dell'opera ispirata all'articolo scritto da Leif Reigstad intitolato "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild". Nelle puntate scopriremo qualche dettaglio in più sulla vita di Joseph Allen Schreibvogel, persona che sarà poi conosciuta come Joe Exotic. A dare la notizia di questa nuova serie TV ci ha pensato Variety, che fa sapere che l'adattamento sarà curato da Dan Lagana, che sarà produttore esecutivo, showrunner e sceneggiatore.

Il successo del documentario presente nel catalogo di Netflix ha portato anche altri network a lavorare su una trasposizione delle vicende di Joe, Carol e gli altri personaggi conosciuti nelle puntate dell'opera: anche NBC ha annunciato di aver iniziato a produrre uno show, che vedrà Kate McKinnon nei panni della rivale di Joe, Carol Baskin.

Nel frattempo continuano le vicende dell'ex proprietario di zoo: nei giorni scorsi infatti Joe Exotic di Tiger King ha chiesto la grazia a Donald Trump, dopo la condanna ricevuta per aver assoldato un killer con l'obiettivo di uccidere Carol Baskin.