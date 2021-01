Tiger King, i legali di Joe Exotic volano a Washington: si spera nella grazia di Trump

Il clamoroso successo di Tiger King ha portato alla ribalta il caso di Joe Exotic: il protagonista della controversa docu-serie targata Netflix, come ormai ben saprete, è in carcere dal settembre del 2018 dopo esser stato condannato per aver tentato di assoldare un sicario per uccidere Carole Baskin, CEO di Big Cat Rescue.

Lo show che racconta le sue vicende ha però regalato a Exotic un'inaspettata ondata di popolarità sulle cui basi, da qualche tempo, i suoi legali stanno tentando di spingere la giustizia statunitense a concedere la grazia al loro assistito.

Il destinatario delle richieste del team del Tiger King è l'attuale presidente USA Donald Trump, che secondo alcune voci sempre più insistenti si sarebbe dimostrato tutt'altro che disinteressato alla storia e alla situazione di Exotic. Il tempo, però, è agli sgoccioli: il prossimo 6 gennaio potrebbe infatti essere l'ultimo momento utile per far leva sull'attuale inquilino della Casa Bianca, che di lì a poche ore potrebbe veder cadere ogni (sparuta) speranza di ribaltare il risultato delle elezioni dopo la conta finale del collegio elettorale.

Secondo alcune voci, dunque, Trump sarebbe disposto a concedere più di una grazia anche per distogliere l'attenzione dal risultato della seduta del Congresso, ragion per cui gli avvocati di Exotic sono pronti a volare a Washington allo scopo di tentare il tutto per tutto: l'insediamento di Joe Biden, infatti, rappresenterebbe con ogni probabilità la fine di ogni speranza.

Il team di Exotic, intanto, ha recentemente fatto causa al Dipartimento di Giustizia per ottenere la grazia; prossimamente, invece, sarà Nicolas Cage a dar volto a Joe Exotic nel Tiger King di Amazon.