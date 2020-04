Tiger King, il marito di Joe Exotic: 'E se Carole Baskin non fosse colpevole?'

Dopo l'uscita di Tiger King, la docu-serie Netflix che sta spopolando tra i titoli più visti del catalogo del servizio, l'animalista Carole Baskin è tornata nella bufera per via delle molte persone che la accusano di aver avuto a che fare con la scomparsa del marito Don Lewis.

Durante una recente intervista con FUBAR Radio, Dillon Passage, marito di Joe Exotic, ha commentato: "Ovviamente il tentativo di farla imprigionare per aver ucciso il marito è una cosa enorme, voglio dire, chi sa cosa è successo davvero? Gli investigatori potrebbero trovare qualche prova o anche no. È tutto confuso in questo momento. Se troveranno qualcosa succederà, ma se non troveranno niente mi dispiacerebbe per lui perché tutti stanno dicendo che ha ucciso suo marito, e se non è vero questa cosa potrebbe avere impatto su di lei."

Dillo ha poi rivelato che Joe ha smesso definitivamente di prendere di mira la sua rivale di un tempo: "Direi che la priorità di mio marito è sicuramente il suo matrimonio."

In testa alla classifica dei titoli più visti su Netflix per oltre un mese - la scorsa settimana era seconda solo a Cattivissimo Me - Tiger King ha già dato vita a diversi "spin-off" (tra cui un fumetto) e una possibile seconda stagione. Per saperne di più, qui potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Tiger King.