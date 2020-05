Tiger King, il merchandise di Joe Exotic va letteralmente a ruba

Che Tiger King sia uno dei fenomeni del momento non è una novità. Per esempio, la docuserie Netflix verrà adattata in una serie con protagonista Nicolas Cage nei panni di Joe Exotic. Un altro indizio, invece, viene dalle vendite del merchandising ufficiale, esauritosi in poche ore.

Joseph Maldonado-Passage (questo il vero nome di Joe Exotic) sarà anche in prigione, ma nulla gli ha impedito di continuare a fare affari, nello specifico un accordo con il brand Odaingerous per il lancio di una linea di abbigliamento. Questa settimana c'è stato il soft launch della collezione, tra felpe, t-shirt, e pantaloni. Non potevano poi mancare le mascherine con tanto di tigre sopra, anche se nel complesso parliamo di articoli tutto sommato sobri, a dispetto di quello che ci si aspetterebbe dopo aver visto la serie e tutti i personaggi a dir poco eccentrici che la popolano.



Stando a quanto riportato da MovieWeb, il merchandising è andato sold out nel giro di poche ore, portando a un guadagno di oltre 20.000 dollari per circa 7.000 prodotti venduti. Le vendite della settimana sono solo l'inizio di una partnership che durerà sei mesi e che probabilmente vedrà l'arrivo di nuovi prodotti nel catalogo, vista la calorosa accoglienza iniziale.



Se ancora non avete recuperato la docuserie e volete maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Tiger King.