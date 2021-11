Tiger King, morto suicida Jeff Johnson: ecco cosa è successo

Secondo TMZ, il venditore di rettili Jeff Johnson apparso in alcuni stralci di Tiger King si sarebbe tolto la vita di fronte ad un membro della sua famiglia. Queste voci sarebbero state confermate da alcune dichiarazioni rilasciate dalla polizia.

L'uomo era apparso brevemente nel quarto episodio della serie per commentare le azioni di Carole Baskin, l'arcinemica di Joe Exotic ancora detenuto in carcere dopo i crimini di cui si è reso responsabile. Stando a quanto riportato dal sito in riferimento ai report del tragico evento, l'uomo stava litigando con la sua compagna nel garage della loro abitazione. Ad un certo punto durante i momenti più concitati del litigio si sarebbe tolto la vita.

La donna a quel punto avrebbe chiamato i soccorsi ma purtroppo, per Jeff Johnson non ci sarebbe stato più nulla da fare. La polizia locale hanno rivelato che, stando a quanto riportato dalla moglie, l'uomo non soffriva di alcun disturbo mentale. Dunque le ragioni di un simile gesto risulterebbero tuttora inspiegabili. Bisognerà attendere che la giustizia faccia il suo corso.

Intanto, di recente, proprio Carole Baskin ha fatto causa a Netflix per Tiger King sostenendo che la piattaforma streaming abbia usato materiale personale senza chiedere il suo consenso. Staremo a vedere dopo questa tragica notizia come andranno le cose.