Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness, ecco il trailer della serie true crime

Netflix ha reso disponibile il trailer della serie documentario Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness, che racconta la folle vita di Joe Exotic e il suo tentativo di organizzare l'omicidio di Carol Baskin.

All'interno del catalogo del colosso dello streaming sarà presto disponibile un'altra serie true crime. Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness si preannuncia come una delle più particolari e quasi unica nel suo genere.

La storia ruota intorno alla vita di Exotic e della sua passione per i grandi felini. L'uomo arriverà a possedere molti esemplari nel suo zoo situato in Oklahoma, fino a quando arriverà a scontrarsi con Baskin, proprietaria di un santuario e attivista per gli animali, che cercherà di fare il possibile per portare alla chiusura dello zoo allestito dall'uomo. La storia di concluderà con l'arresto di Exotic per aver cercato di organizzare l'omicidio della sua rivale.

Di seguito ecco la sinossi ufficiale 'Tra le personalità più eccentriche dei proprietari di grandi felini, pochi emergono come Joe Exotic, un poligamo, cantante di country western proprietario di uno zoo lungo la strada dell'Oklahoma. Joe e un'altra serie di personaggi tra cui boss della droga, delinquenti e leader di sette, con cui condivide la passione per i felini. Le cose prendono una svolta oscura quando l'attivista e proprietaria di animali in un grande santuario, Carole Baskin, promette di far chiudere quell'attività, dando vita a un rivalità che porterà all'arresto di Joe per complotto d'omicidio, mostrando una storia contorta in cui la cosa più pericolosa di un grande felino è il suo proprietario'.

La serie sarà disponibile per lo streaming il prossimo 20 marzo. Vi ricordiamo infine che il colosso dello streaming ha siglato un accordo che porterà John Boyega a sviluppare film per Netflix, mentre per quel che riguarda i rinnovi delle proprie serie, è stata annunciata la terza stagione di Lost in Space.