Tiger King, Netflix annuncia la seconda stagione: chi sarà il protagonista?

Dopo il successo della docu-serie Tiger King su Netflix, le vicende di Joe Exotic come sappiamo saranno riportate sullo schermo in forma di fiction, grazie alla serie Peacock con John Cameron Mitchell. Un analogo progetto è invece stato abbandonato da Amazon, ma la novità del giorno è che la serie originale avrà una seconda stagione.

Netflix ha infatti annunciato la stagione 2 di Tiger King. I registi saranno ancora Eric Goode e Rebecca Chaiklin, ma non è ancora chiaro su chi saranno incentrati i nuovi episodi. Nonostante lo sconto di pena per Joe Exotic, l'eccentrico imprenditore sta ancora scontando la sua condanna a 22 anni per il suo coinvolgimento nel tentato omicidio della sua rivale Carole Baskin.

Quest'ultima, come si ricorderà, ha rifiutato di partecipare alla reunion dello show, condotta da Joel McHale, cui hanno partecipato John Reinke, Kelci "Saff" Saffery, John Finlay, Josh Dial, Erik Cowie (scomparso lo scorso 7 settembre), Rick Kirkham e Jeff e Lauren Lowe.

Carole Baskin, da parte sua, ha comunque sfruttato la popolarità ottenuta grazie a Tiger King, partecipando alla scorsa edizione di Dancing With the Stars. Nel 2020, le è stata concessa la proprietà del parco di animali selvatici di Joe Exotic, per poi rivenderlo a condizione che i nuovi proprietari non lo utilizzassero come zoo, e che non utilizzassero la proprietà per attività in qualche modo collegate alla serie Netflix. La stagione 2 di Tiger King dovrebbe debuttare entro la fine del 2021.