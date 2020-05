Tiger King, Nicolas Cage diventa Joe Exotic nel divertente fake trailer

Il successo della fantastica docu-serie Tiger King ha convinto CBS Television ad adattarne storia e soprattutto personaggi una serie tv live-action che vedrà l'idolatrato Nicolas Cage nei panni dell'esuberante e folle Joe Exotic, notizia che ha mandato in visibilio i fan, incapaci di trattenere il loro entusiasmo.

Dopo l'arrivo della parodia di Jimmy Fallon nei panni Nicolas Cage nei di Joe Exotic - una vera incpetion -, ecco ora sbarcare online un divertente fake trailer della docu-serie Netflix dove il volto del protagonista viene sostituito direttamente con quello di Cage, e il risultato, oltre ad essere esilarante, dà anche un'idea di come potrebbe apparire l'attore nel ruolo.



I fan di Tiger King non sono comunque molto convinti della scelta dell'interprete per Joe Exotic, perché in molti sono intervenuti via social per chiedere a gran voce che al suo posto venga scelto David Spade, famoso e apprezzato comico americano. La ragioni stanno soprattutto nella somiglianza con l'allevatore di tigri e criminale americano, ma guardando al Deep Fake poco sopra, Cage ci sembra un'ottimo interprete per il ruolo.



Voi cosa ne pensate? Meglio Cage o Spade? Ditecelo nei commenti. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di Tiger King e al focus dedicato al successo della docu-serie Netflix.