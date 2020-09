Tiger King: nuovi dettagli su Carole Baskin e sul marito scomparso in uno speciale tv

Mentre Joe Exotic lancia la sua linea di intimo proseguono le indagini televisive legate al marito di Carole Baskin, la cui scomparsa sospetta è stata descritta anche in Tiger King.

L'evento è stato una parte fondamentale della serie Netflix, e ora entrerà a far parte anche di 48 Hours, programma della CBS che si occupa proprio di raccontare crimini irrisolti e misteri investigativi.



Don Lewis è scomparso nel 1997, lasciando a Carole Baskin diverse proprietà terriere e una considerevole somma di denaro, e per far luce sulla vicenda lo speciale (che andrà in onda il 9 settembre e sarà intitolato The Tiger King Mysterday) vedrà il contributo di Trish Farr-Payne, l'ex-moglie di Kenny Farr, aiutante tuttofare di Lewis. A quanto pare l'ex-marito potrebbe avere qualcosa a che fare con la sparizione del suo capo.



All'epoca Kenny Farr era tornato a casa e aveva detto alla moglie: "Don se n'è andato e non voglio parlarne". Nella trasmissione verrà approfondita anche la questione riguardante il testamento di Lewis e il sospetto che potesse trattarsi di un falso creato ad arte.



Nel frattempo è in produzione una nuova serie NBC su Carole Baskin che mira a replicare il successo del documentario Netflix, anche grazie al contributo dello sceneggiatore di Shameless.