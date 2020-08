Tiger King, parla Saff: 'Ci sono lati di Joe Exotic che non avete visto'

Il grande successo su Netflix di Tiger king ha fatto conoscere a molti spettatori la controversa figura di Joe Exotic, al secolo Joseph Maldonado-Passage, proprietario di zoo che attualmente sta scontando una condanna a 22 anni di reclusione per abuso di animali, tentato omicidio su commissione e altri capi d'accusa.

Un altro dei protagonisti della docu-serie, il guardiano dello zoo Kelci "Saff" Saffery, è tornato recentemente a parlare di Joe e dello show, dichiarando a Pink News che ci sono molte altre sfumature dell'eccentrico personaggio che il pubblico non ha visto sullo schermo.

"Quello che avete visto, è stato Joe Exotic al top" ha raccontato. "Ma molte altre cose non sono state mostrate. Era solito organizzare alla fattoria queste meravigliose cene del Ringraziamento ogni singolo anno, permettendo alla gente di venire e fare un caldo, splendido pranzo del Ringraziamento fatto in casa, e tutto gratuitamente."

Lo stesso discorso vale anche per la descrizione vista in Tiger King degli altri membri dello staff. "Per quanto riguarda le nostre personalità e caratteristiche sì, era piuttosto accurato. Ma c'è sempre dell'altro nella storia di ogni persona. Ciò che viene mostrato in poche ore è per forza condensato" ha continuato Saff. "Per quanto mi riguarda, c'è molto altro che non avete visto di me in video. Ho fatto i miei errori, combattuto le mie battaglie, avuto le mie difficoltà."

Qualche settimana fa si era sparsa la voce del ritromento dei resti di un cadavere nello zoo di Joe Exotic, ma la notizia è stata presto smentita. Per chi non l'avesse ancora visto, Tiger King è disponibile su Netflix.