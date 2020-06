Tiger King, parlano i registi: 'Speriamo che ai fan sia arrivato il messaggio giusto'

Il successo di Tiger King ha portato con sé alcune domande da porsi relativamente all'empatia generata negli spettatori nei confronti di un personaggio controverso come Joe Exotic e delle sue ben note vicende legali. Ma qual è la visione dei suoi creatori al riguardo?

Ad esprimersi sono stati proprio i registi dello show Netflix, Eric Goode e Rebecca Chaiklin, che hanno spiegato di aver tentato di lasciare quanta più libertà possibile agli spettatori, facendo sì che fossero loro a maturare una loro idea sulle azioni di Joe Exotic e sulla vicenda che coinvolge Carole Baskin.

"Ciò che abbiamo provato a fare con questa serie è lasciare che gli spettatori giungessero alle loro conclusioni personali, sia sull'etica dei personaggi che sulle questioni che riguardano le tigri e i grandi felini. E spero che le persone ne abbiano tratto il giusto messaggio" ha spiegato Goode.

"Sono assolutamente convinta che animali come questi non debbano vivere in gabbia, penso che noi abbiamo il dovere di preservare i loro habitat e far sì che abbiano un posto in cui vivere" ha poi aggiunto Chaiklin.

Qualche giorno fa, intanto, il protagonista di Tiger King ha attaccato nuovamente Carole Baskin; di recente, invece, è stata rilasciata la nuova canzone di Tiger King.