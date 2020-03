Tiger King: i produttori rispondono alle critiche di Carole Baskin

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness è uno degli show che sta spopolando in questi giorni su Netflix, raccontando la scioccante storia di Joe Exotic, del suo zoo con i suoi grandi felini e delle persone che a questo mondo sono in qualche modo interconnesse. Lo show ha subito diverse critiche da Carole Baskin e ora i produttori hanno risposto.

Parlando al Los Angeles Times, Eric Goode e Rebecca Chaiklin hanno affrontato le critiche di Carol Baskin, insistendo sul fatto che la lavorazione è sempre stata schietta e onesta e che la storia è cambiata molto dal momento in cui è stata proposta al momento in cui è stata completata.

"Siamo stati completamente schietti con i personaggi. Come per qualsiasi progetto che va avanti per cinque anni, le cose si evolvono e cambiano, e l'abbiamo seguito come fa qualsiasi bravo narratore. Non avremmo mai potuto sapere quando questo progetto sarebbe arrivato dove poi è arrivato.



Carole Baskin ha criticato la docuserie in un post sul blog di Big Cat Rescue in Florida. Baskin sostiene che la serie è stata lanciata come 'una versione per grandi felini di Blackfish finendo per avere l'unico obiettivo il più volgare e sensazionale possibile al fine di attirare gli spettatori", compresa la scomparsa del suo precedente marito, Jack Donald Lewis, nel 1997.

"Quando i registi del documentario Netflix Tiger King sono venuti da noi cinque anni fa, avevano detto che volevano realizzare la versione per grandi felini di Blackfish (il documentario che ha denunciato gli abusi a SeaWorld) che avrebbe messo in luce la sofferenza causata dall'allevamento dilagante dei cuccioli di grandi felini e la terribile vita che i felini conducono nello zoo, lungo la strada e nei cortili se sopravvivono. Il documentario ha un segmento che suggerisce, con bugie e insinuazioni di persone che non sono credibili, che ho avuto un ruolo nella scomparsa di mio marito Don ventuno anni fa. La serie presenta questo senza alcun riguardo per la verità o nella maggior parte dei casi anche dandomi l'opportunità prima dell'uscita di confutare le assurde affermazioni. A loro non importava la verità. Le bugie sgradevoli sono migliori per ottenere spettatori".

Goode ha criticato questa versione:"Carole sapeva che non si trattava solo di... di certo non era costretta. Carole non aveva reale interesse a vedere un animale allo stato brado. Era interessata solo a quel mondo e alle regole che avevano creato". Critiche allo show sono arrivate anche da altre persone vicine a quel mondo ma per il momento i produttori hanno risposto con forza alle accuse.

Potrebbe arrivare una seconda stagione di Tiger King ma nel frattempo ci sono grossi problemi per lo zoo di Joe Exotic.