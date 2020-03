Tiger King: uno dei protagonisti è deluso dal modo in cui è stato ritratto nello show

Tiger King è uno degli show più amati in questo periodo su Netflix e quindi ha offerto grande visibilità a coloro che sono coinvolti in questa serie documentario disponibile nella libreria del colosso dello streaming. Tra le persone presenti all'interno dello show documentario anche 'Doc' Bhagavan Antle, un gestore-operatore dello zoo.

Doc è coinvolto più che altro in un ruolo di supporto allo show ma poco dopo che la serie ha iniziato a diventare famosa, Antle ha utilizzato il suo account Instagram per condividere la sua delusione per condividere la sua delusione per il modo in cui lui e il suo staff del Myrtle Beach Safari sono ritratti nella docuserie. In seguito Antle ha cancellato il post ma ovviamente il messaggio è stato catturato da chi ha potuto vederlo in tempo prima che venisse eliminato.



"Siamo molto delusi dal fatto che la nostra struttura sia stata citata nella nuova serie Netflix. Possiamo solo supporre che sia perché Doc Antle è stato un personaggio wildlife di alto profilo per così tanti decenni che la sua associazione avrebbe creato più scalpore; è importante capire che questa serie non è un documentario, è un intrattenimento sensazionalistico con partecipanti pagati. Tiger King è la bizzarra storia di Joe e Carole e della loro faida. Questi personaggi non sono rappresentativi di esperti nel settore della fauna selvatica o di strutture di livello mondiale come il nostro qui a Myrtle Beach. Myrtle Beach Safari è stato riconosciuto dallo stato della Carolina del Sud come una delle principali strutture per la fauna selvatica negli Stati Uniti. Abbiamo anche ricevuto riconoscimenti internazionali per il ruolo fondamentale che forniamo alla nostra specializzazione, programmi di riproduzione in cattività e i nostri sforzi globali di conservazione delle specie minacciate e in via d'estinzione".

I produttori hanno risposto alle critiche di Carole Baskin riguardo ciò che viene mostrato in Tiger King.

Nel frattempo ci sono grossi problemi per lo zoo di Joe Exotic, il bizzarro protagonista dello show.