Tiger King, Sarah Hyland impazza sul web imitando Joe Exotic

Ha decisamente colpito l'immaginario collettivo la serie Netflix Tiger King, uno dei titoli più visti nelle ultime settimane. Così, mentre il brano I saw a Tiger è ormai una hit su Spotify, Sarah Hyland di Modern Family decide di "travestirsi" da Joe Exotic, anche se non siamo a Carnevale né ad Halloween.

La ventinovenne attrice ha infatti pubblicato su Instagram una immagine in cui è vestita come il discusso ex proprietario dello zoo protagonista della serie Netflix: parrucca bionda, cappellino nero con visiera, un paio di baffoni a manubrio disegnati sul viso e top leopardato. Tra le mani, infine, tiene un peluche di Simba.

Nella foto, che si può vedere in calce alla news, insieme a lei c'è il fidanzato Wells Adams di Bachelor in Paradise, che da parte sua è vestito come Carole Baskin, l'attivista dei diritti degli animali che in Tiger King è la nemesi di Joe Exotic. Adams indossa una parrucca di capelli ondulati, un fermacapelli con le orecchie da gatto e ha in mano una scatoletta di sardine.

Nella docu-serie pubblicata da Netflix, a cui ha fatto seguito un episodio bonus odiato dai fan, Carol Baskin parla infatti di come convincere una tigre a mangiare un essere umano, dicendo: "Basta coprirli con olio di sardine o con qualcosa che gradirebbero mangiare, questo è il trucco."

Sarah Hyland e Wells Adams fanno coppia ormai da due anni e non è la prima volta che scelgono di interpretare dei personaggi di popolari serie tv. Prima di Tiger King, infatti, in occasione di Halloween 2017, i due pubblicarono un post in cui erano vestiti come Dustin (Gaten Matarazzo) e Eleven (Millie Bobby Brown) di Stranger Things.