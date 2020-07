Tiger King, lo sceriffo rivela: 'Nessuna traccia umana è stata rinvenuta nello zoo'

Nei giorni scorsi la notizia del ritrovamento di un cadavere nello zoo di Joe Exotic aveva sconvolto i fan della nota serie Netflix Tiger King. A quanto pare però, nella realtà dei fatti, nessun resto umano sarebbe stato recuperato.

Si era diffusa la voce secondo cui dei cani giunti sul luogo per altre riprese, avessero captato dei resti umani all'interno della fossa degli alligatori. Sono così iniziate delle indagini approfondite condotte dallo sceriffo della Contea di Garvin che hanno prontamente smentito la notizia. Non sarebbero state infatti rintracciate tracce antropiche di alcun tipo.

Come sappiamo c'è un'accesa diatriba tra Joe Exotic e Carole Baskin, attuale proprietaria dello zoo. Tiger King aveva infatti accusato la donna di aver ucciso il marito ed è probabile che tale messa in scena sia stata messa in atto per screditarla ulteriormente.

Proprio di recente Jeff Lowe è intervenuto sulla questione dicendo: "Sapevamo da circa 2 anni e mezzo che la madre di Joe aveva sostanzialmente confessato sul suo letto di morte che aveva aiutato Joe ad orchestrare un trasferimento illegale di beni per nascondere la proprietà dello zoo dagli avvocati di Carole, quindi sapevamo che era solo questione di tempo prima che Carole riavesse la proprietà, ed è per questo che abbiamo poi acquisito la terra".

L'ex alpinista ha poi aggiunto: "In tutta onestà, lei merita questa proprietà. Lauren e io abbiamo provato a donare il terreno alla nazione indiana circa un anno fa perché sapevamo che c'erano i resti di un giovane ragazzo indiano sepolto qui e abbiamo pensato che la nazione avrebbe dovuto avere l'opportunità di proteggere questa terra e la sua tomba".