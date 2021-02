Tiger King, la seconda stagione potrebbe arrivare prima del previsto: ecco quando

Lo scorso anno, quando la pandemia di Covid-19 era ai suoi inizi, Netflix ha rilasciato una una produzione che ha catturato gli occhi e le menti degli spettatori di tutto il mondo. Stiamo parlando della controversa quanto bizzarra docuserie Tiger King che a quanto pare tornerà con una seconda stagione prima del previsto.

Sia John Reinke che James Garretson in molteplici occasioni hanno dichiarato che un'altra stagione della serie arriverà presto. Nessuno dei due per il momento ha annunciato una data ufficiale, ma Garretson ha rivelato che qualcosa di nuovo bolle in pentola per marzo o aprile 2021. Ciò significherebbe che i nuovi episodi potrebbero arrivare ad un anno esatto dal rilascio della prima stagione di Tiker King che in meno di quattro settimane dal suo approdo sulla piattaforma streaming, era riuscita a conquistare oltre 64 milioni di telespettatori.

Tra l'altro Joe Exotic aveva richiesto la grazia a Donald Trump ma a quanto pare l'ex Presidente degli Stati Uniti ha deciso di non concedergli alcun atto di clemenza. Ricordiamo che il protagonista della docuserie è stato condannato a 22 anni di reclusione dopo essere stato ritenuto colpevole molteplici capi d'accusa tra cui abuso di animali e vari omicidi su commissione tra cui il tentato omicidio della direttrice di Big Cat Rescue Carole Baskin.