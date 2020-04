Tiger King, la serie Netflix su Joe Exotic diventerà un fumetto!

Joe Exotic è uno dei personaggi del momento: l'uscita di Tiger King su Netflix e il suo inaspettato e clamoroso successo hanno nuovamente acceso i riflettori sull'ex-operatore di zoo attualmente in carcere.

Il momento è adatto, dunque, per tentare di sfruttare ulteriormente il fenomeno: a fiondarcisi su è stata la casa editrice Tidal Wave, che ha deciso di trasporre la vita di Joe Exotic in un fumetto! Il titolo sarà Infamous: Tiger King e sarà scritto da Michael Frizell, mentre Jesse Johnson e Joe Paradise si occuperanno dei disegni.

Un'impresa che si prospetta piuttosto ardua, come ha già dichiarato Frizell: "Non avrei mai immaginato di scrivere un libro come questo. Trovare un argomento su cui concentrarci è stata una sfida, perché ci sono così tante cose che accadono. Non mi meraviglio che Netflix ne abbia fatto una serie".

"Volevamo fare qualcosa che fosse divertente e che servisse come distrazione da tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Sono ossessionato con ogni aspetto di questa storia e volevo raccontarla tramite un media diverso. Il mezzo fumetto può essere usato tanto per divertire quanto per informare" ha spiegato l'editore Darren G. Davis.

Bradley Cooper, intanto, sembrerebbe essere uno degli attori favoriti per interpretare Joe Exotic in un film sul Tiger King; nel frattempo, la canzone di Tiger King è già un successo su Spotify.