Tiger King, la Stagione 3 su Netflix sarà riconfermata?

È uscita da poco più di una settimana la seconda stagione della docuserie più pazza di Netfli: Tiger King, biopic dedicato alla vita di Joe Exotic, criminale statunitense ed ex operatore di zoo condannato a 22 anni di carcere per maltrattamento d'animali e tentato omicidio su commissione. Ora la sua storia è a rischio.

Fra le tante uscite della scorsa settimana su Netflix - che vi consigliamo di recuperare se non l'avete già fatto - spiccava, più per eccentricità che per qualità, la seconda stagione di un titolo che ha rivoluzionato, non si è mai capito se in meglio o in peggio, il filone delle docuserie. Stiamo parlando ovviamente del continuo del biopic dedicato a Joe Exotic, agli eccentrici personaggi che gli hanno ruotato attorno e delle sue vittime, dagli animali alle persone. Potete leggere qui la nostra recensione di Tiger King 2.

La serie è un mix di cronaca nera, amore per gli animali divenuto ossessione, interessi privati e tanto altro ancora. Recitava la sinossi ufficiale: “Circondato da personaggi eccentrici, il proprietario di uno zoo perde il controllo in questa storia vera di omicidi su commissione e allevamenti di grandi felini”. Con la prima stagione pensavamo che il caos fosse finito. Ma avevamo solo scalfito la superficie. Nelle immagini del trailer, circa due minuti e mezzo di montato, c'era solo un assaggio degli imprevedibili sviluppi della vicenda del celebre allevatore di grandi felini che, attualmente in carcere, si difende dalle accuse mosse contro di lui, tra cui quella di aver commissionato l'omicidio dell'animalista Carole Baskin, mai realizzato.

Questo secondo ciclo di episodi, composto da sette nuove puntate, prometteva di chiarire dettagli e retroscena, apportando nuovi contributi con le interviste inedite ai personaggi coinvolti, che sarebbero state il grande punto di forza di questa nuova stagione. Il responso però non è stato dei migliori, tanto che ci si chiede se fosse davvero necessaria Tiger King 2. Figurarsi una terza stagione! Per ora silenzio stampa da parte di Netflix, che dovrà valutare gli ascolti del rinnovo nelle prossime tre settimane.

Da lì si deciderà. Tuttavia bisogna considerare che la produzione ci mise ben un anno e mezzo prima di (anche solo) riconfermare la serie per una seconda stagione. Ammesso che sia andata bene, potrebbe volerci altrettanto per una terza. Nel frattempo e per ammazzare il tempo, gli utenti della rete si sono scatenati immaginando un crossover fra Tiger King e Squid Game. Ne avete letto qualcosa? Ditecelo nei commenti!