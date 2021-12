Tiger King, la storia di Doc Antle: il trailer ufficiale dello spin-off Netflix

Per tutti gli appassionati delle avventure di Joe Exotic, Netflix ha in serbo uno spin-off di Tiger King che sarà incentrato sulla figura di Doc Antle. Ecco il trailer ufficiale della nuova miniserie che debutterà tra pochi giorni in streaming.

Come annunciato dal trailer diffuso oggi (che potete vedere in testa all'articolo), esattamente tra una settimana ci sarà l'esordio dello spin-off di Tiger King, dal titolo Tiger King: la storia di Doc Antle.

"Showman o truffatore?" è la domanda che appare nella didascalia del trailer. "La scioccante verità dietro l'eccentrica facciata di amante degli animali finalmente emerge in questi tre episodi che racconteranno i suoi abusi di potere che durano da una vita". Una figura decisamente controversa quella di Doc Antle, che nel 2020 era anche stato accusato di traffico di animali selvatici.

Stando alle informazioni diffuse da Netflix, la miniserie documenterà "la verità su Doc, con testimoni che si sono fatte avanti per raccontare le loro preoccupanti storie di abusi e intimidazioni", perché dietro all'eccentrico personaggio "c'è un predatore molto più pericoloso dei suoi amati felini, un uomo più losco di ogni altra controparte in Tiger King".

Dopo il deludente ritorno di Tiger King, non è ancora noto se ci sarà un'eventuale terza stagione dello show. Nel frattempo, la miniserie Tiger King: la storia di Doc Antle debutterà il 10 dicembre in streaming su Netflix.