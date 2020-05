Tiger King: il team di Joe Exotic chiederà la grazia al presidente Trump

Attualmente Joe Exotic sta scontando una pena detentiva di 22 anni ed è in cerca della grazia presidenziale. Exotic è deciso ad ottenere il perdono dal presidente Trump, e TMZ scrive che il capo del suo team legale, Eric Love, ha personalizzato un autobus con un messaggio diretto a Trump che circolerà per le vie di Washington DC.

Il famigerato protagonista della serie Netflix, Tiger King, è stato dichiarato colpevole di 17 abusi nei confronti di animali e di due imputazioni per omicidio su commissione, dopo aver tentato di pagare Allen Glover per uccidere Carole Baskin, proprietaria di Big Cat Rescue, che da anni cercava di chiudere lo zoo di Exotic.

Nel corso di un briefing con la stampa sulla task force per il Coronavirus, il reporter del New York Post, Steven Nelson, aveva chiesto al presidente Trump la possibilità che venga concessa la grazia a Exotic, dopo che il figlio del presidente aveva dichiarato di voler chiedere al padre la grazia per l'uomo.

Trump è sembrato cadere dalle nuvole, rispondendo:"Non ne so nulla... vi darò un'occhiata".

La doc-serie Tiger King segue, in sette episodi, Joe Exotic nelle sue avventure nel settore zoologico, tra scontri con le autorità e con i concorrenti, tra cui proprio Carole Baskin.

Exotic ha accusato Baskin di essere responsabile della scomparsa e della morte di uno dei suoi mariti.

Sarebbe in arrivo un film dedicato a Carole Baskin, segno che lo show Tiger King ha ottenuto davvero grande successo in tutto il mondo.

